Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,31
Экономия при брони: -7,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
254,75
Экономия при брони: -35,73 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,48
Экономия при брони: -14,38 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
345,15
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,50
Экономия при брони: -4,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,11
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,71
Экономия при брони: -20,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,77
Экономия при брони: -15,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -1,30 грн