Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1423,18
Экономия при брони: -8,18 грн
1415,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1443,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1415,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1435,51
Экономия при брони: -20,51 грн
1415,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1412,14 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1469,07
Экономия при брони: -54,18 грн
1414,89 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
63.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1513,70
Экономия при брони: -104,78 грн
1408,92 грн
Мед-сервис
Днепр, тупик Запорожский, 5
64.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1435,10 грн
Аптека24
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1423,00 грн
Подорожник
Днепр, просп. Поля Александра, 82
66.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1425,40
Экономия при брони: -13,50 грн
1411,90 грн
Подорожник
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1423,90
Экономия при брони: -12,00 грн
1411,90 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1476,03
Экономия при брони: -79,05 грн
1396,98 грн
Не болей
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
67.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1490,48
Экономия при брони: -81,56 грн
1408,92 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Центральная, 2/4
68.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1550,70
Экономия при брони: -100,29 грн
1450,41 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1481,31 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
68.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1480,44
Экономия при брони: -68,53 грн
1411,91 грн
Аптека низких цен
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
68.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1522,47
Экономия при брони: -104,59 грн
1417,88 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1489,13
Экономия при брони: -71,25 грн
1417,88 грн
Не болей
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
69.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1510,83
Экономия при брони: -81,31 грн
1429,52 грн
Подорожник
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Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Бехтерева, 1
69.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1411,90 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
69.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1468,46
Экономия при брони: -50,58 грн
1417,88 грн