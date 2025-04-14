Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1228,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1222,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1383,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1205,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1222,25 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
13.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1304,40
Экономия при брони: -0,10 грн
1304,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
111.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1426,60
Экономия при брони: -13,00 грн
1413,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1414,02 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1246,50 грн
Аптека твоей родини
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
147.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
Аптека оптовых цен
Херсон, ул. Мира, 17
150.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1284,57 грн
Аптека шар@
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
163.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1330,14
Экономия при брони: -58,53 грн
1271,61 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1542,01
Экономия при брони: -94,28 грн
1447,73 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1392,90 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1400,55 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1379,88
Экономия при брони: -13,88 грн
1366,00 грн
Подорожник
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
276.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1430,10
Экономия при брони: -4,00 грн
1426,10 грн
Аптека оптовых цен
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
279.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1394,40 грн
Подорожник
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1332,10
Экономия при брони: -0,10 грн
1332,00 грн
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
305.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1075,25 грн