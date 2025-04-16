Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1358,52 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1464,00
Экономия при брони: -61,05 грн
1402,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1426,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1426,50 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1473,59
Экономия при брони: -70,64 грн
1402,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1414,02 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1284,57 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1246,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1445,96
Экономия при брони: -72,86 грн
1373,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1373,14
Экономия при брони: -68,69 грн
1304,45 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
98.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1304,40
Экономия при брони: -0,10 грн
1304,30 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1203,43
Экономия при брони: -54,50 грн
1148,93 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
107.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1222,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1228,58 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1383,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1222,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
111.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1205,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1222,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1379,88 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1392,90 грн