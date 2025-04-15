Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1397,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1430,50
Экономия при брони: -23,40 грн
1407,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1481,80
Экономия при брони: -74,70 грн
1407,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1451,60
Экономия при брони: -44,50 грн
1407,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1393,05 грн
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1421,30
Экономия при брони: -14,20 грн
1407,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1407,10 грн
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 28 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
896,51
Экономия при брони: -0,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Галич, пл. Рождества, 11-А
94.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1429,10
Экономия при брони: -2,50 грн
1426,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1366,32 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1408,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
113.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1483,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 47
113.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1425,40
Экономия при брони: -118,90 грн
1306,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1397,91 грн
Городская семейная аптека
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1420,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1362,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
114.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1478,60
Экономия при брони: -63,71 грн
1414,89 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 28 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
114.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1338,66
Экономия при брони: -5,16 грн
1333,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1392,18 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1411,21 грн