Киев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1461,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1386,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1437,90
Экономия при брони: -73,75 грн
1364,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1459,32
Экономия при брони: -62,34 грн
1396,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1452,41
Экономия при брони: -91,25 грн
1361,16 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1394,00 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1436,00
Экономия при брони: -57,44 грн
1378,56 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1519,48
Экономия при брони: -101,60 грн
1417,88 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1437,10
Экономия при брони: -43,10 грн
1394,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1530,55
Экономия при брони: -100,73 грн
1429,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1402,79
Экономия при брони: -59,54 грн
1343,25 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1388,58 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1418,58 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1499,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1394,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1367,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1437,10
Экономия при брони: -52,06 грн
1385,04 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1404,57 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1390,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1419,00 грн