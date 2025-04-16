Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1379,88 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1332,10
Экономия при брони: -0,10 грн
1332,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1400,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1392,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1443,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1415,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
129.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1496,77
Экономия при брони: -82,18 грн
1414,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1423,18
Экономия при брони: -8,18 грн
1415,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
132.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1513,70
Экономия при брони: -104,78 грн
1408,92 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
133.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1423,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
134.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1435,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
134.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1425,40
Экономия при брони: -13,50 грн
1411,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1435,51
Экономия при брони: -20,51 грн
1415,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1420,97
Экономия при брони: -24,97 грн
1396,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
136.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1566,70
Экономия при брони: -95,09 грн
1471,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1473,90
Экономия при брони: -67,96 грн
1405,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
136.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1468,46
Экономия при брони: -50,58 грн
1417,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
137.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1469,07
Экономия при брони: -54,18 грн
1414,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1412,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
137.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1510,83
Экономия при брони: -81,31 грн
1429,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
137.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1489,13
Экономия при брони: -71,25 грн
1417,88 грн