Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1385,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1309,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1339,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1366,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1441,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1517,32
Экономия при брони: -90,49 грн
1426,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1469,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1358,62
Экономия при брони: -50,74 грн
1307,88 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1384,29 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1409,60
Экономия при брони: -0,10 грн
1409,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1468,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1445,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1557,00
Экономия при брони: -64,50 грн
1492,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
185.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1404,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1596,15
Экономия при брони: -103,65 грн
1492,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1575,30
Экономия при брони: -82,80 грн
1492,50 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1498,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
190.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1498,19
Экономия при брони: -68,67 грн
1429,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
190.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1481,58
Экономия при брони: -69,67 грн
1411,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
190.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1501,38
Экономия при брони: -83,50 грн
1417,88 грн