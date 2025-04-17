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Сердолект (Serdolect
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Сердолект (Serdolect
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Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1159,77
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1389,45
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1403,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1376,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
121.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1199,59
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1400,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1457,22
Экономия при брони:
-69,19 грн
1388,03
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1508,97
Экономия при брони:
-88,11 грн
1420,86
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
904,59
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1333,11
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
123.5 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1419,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1422,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1530,03
Экономия при брони:
-106,18 грн
1423,85
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1476,51
Экономия при брони:
-97,44 грн
1379,07
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1497,25
Экономия при брони:
-79,37 грн
1417,88
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
126.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1498,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
126.1 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1400,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1502,83
Экономия при брони:
-81,97 грн
1420,86
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1521,64
Экономия при брони:
-91,82 грн
1429,82
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Константиновская, 71
126.6 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1414,40
Экономия при брони:
-71,15 грн
1343,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой 4 мг №30
Lundbeck Export A/S
1426,11
Экономия при брони:
-61,96 грн
1364,15
грн
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