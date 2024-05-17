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Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №30 - Одесса (88541) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
80,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), блистер (1)
121,80
Экономия: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
97,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
87,45
Экономия: -4,09 грн
83,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), блистер (1)
95,48
Экономия: -15,96 грн
79,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
96,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
89,83
Экономия: -11,26 грн
78,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -33,20 грн
79,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
83,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
83,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
92,43
Экономия: -12,26 грн
80,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (2)
91,46
Экономия: -12,89 грн
78,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
96,50
Экономия: -17,20 грн
79,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
89,89
Экономия: -10,27 грн
79,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
85,76
Экономия: -8,85 грн
76,91 грн