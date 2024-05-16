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Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №30 - Харьков (88541) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 358 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
91,24 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
80,32 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
88,95
Экономия: -20,35 грн
68,60 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
77,92 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
77,80 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
73,42 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
93,10
Экономия: -9,50 грн
83,60 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
82,86 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
73,35 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), блистер (2)
113,90
Экономия: -29,70 грн
84,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
72,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
82,89 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
84,27 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
79,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
82,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
79,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
77,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
83,99 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
87,08 грн