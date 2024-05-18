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Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №40 - Запорожье (274974) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -56,00 грн
168,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -44,00 грн
168,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
236,00
Экономия: -55,60 грн
180,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
218,59
Экономия: -51,24 грн
167,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (3)
203,73
Экономия: -37,49 грн
166,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
191,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -42,54 грн
179,45 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
212,00
Экономия: -44,00 грн
168,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
212,00
Экономия: -44,00 грн
168,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
235,80
Экономия: -52,80 грн
183,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
209,99
Экономия: -30,54 грн
179,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
206,88
Экономия: -11,28 грн
195,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -44,00 грн
168,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (2)
217,24
Экономия: -34,50 грн
182,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
198,43
Экономия: -23,94 грн
174,49 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (2)
224,80
Экономия: -39,10 грн
185,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
197,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
231,06
Экономия: -64,70 грн
166,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
208,42
Экономия: -20,64 грн
187,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
185,48 грн