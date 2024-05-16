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Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №40 - Харьков (274974) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 348 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
173,40 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
182,07 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (1)
205,37
Экономия: -26,23 грн
179,14 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: блистер в пачке (1)
192,12 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (2)
212,98
Экономия: -47,55 грн
165,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: блистер в пачке (2)
174,32 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (3)
175,36 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: блистер в пачке (3)
175,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (3)
254,90
Экономия: -71,80 грн
183,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: блистер в пачке (3)
174,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
245,30
Экономия: -59,40 грн
185,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
209,99
Экономия: -30,92 грн
179,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
174,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (1)
190,28 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
193,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (3)
209,81
Экономия: -45,40 грн
164,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер в пачке (2)
173,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
178,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: блистер в пачке (1)
189,32 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
199,70 грн