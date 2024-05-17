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Аэртал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Одесса (153387) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
614,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), блистер (1)
693,42
Экономия: -85,70 грн
607,72 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
648,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
642,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
694,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
701,16
Экономия: -86,44 грн
614,72 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
659,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: блистер (2)
609,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (2)
718,59
Экономия: -110,46 грн
608,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
717,99
Экономия: -123,68 грн
594,31 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
642,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: блистер (3)
751,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
611,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
704,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
658,45
Экономия: -68,03 грн
590,42 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3), блистер (2)
717,24
Экономия: -114,42 грн
602,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (4)
700,35
Экономия: -77,54 грн
622,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
683,99
Экономия: -89,68 грн
594,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
633,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
574,60 грн