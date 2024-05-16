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Аэртал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Харьков (153387) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 369 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
745,92 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: блистер (5)
609,20 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
776,90
Экономия: -168,31 грн
608,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: блистер (4)
748,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: блистер (2)
751,86 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: блистер (5)
747,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), блистер (2)
765,62
Экономия: -152,58 грн
613,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
751,26 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
750,24 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
749,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
746,52 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
786,70
Экономия: -183,90 грн
602,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
668,99
Экономия: -76,69 грн
592,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (2)
749,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: блистер (3)
745,56 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
591,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
703,98
Экономия: -101,62 грн
602,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер (4)
750,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: блистер (2)
733,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: блистер (4)
751,26 грн