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Аэртал таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (153387) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
714,96
Экономия: -83,88 грн
631,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (5)
700,75
Экономия: -69,67 грн
631,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (140)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
632,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (1)
734,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
677,99
Экономия: -85,69 грн
592,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (5)
698,67
Экономия: -85,95 грн
612,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
592,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
718,39
Экономия: -112,48 грн
605,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
662,16
Экономия: -69,86 грн
592,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (140)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
632,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
614,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
698,70
Экономия: -95,30 грн
603,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
700,22
Экономия: -86,95 грн
613,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
708,83
Экономия: -98,60 грн
610,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (140)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
632,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
612,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
720,07
Экономия: -116,14 грн
603,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
598,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: блистер (4)
747,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
714,75
Экономия: -104,60 грн
610,15 грн