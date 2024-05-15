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Алора® таблетки, покрытые оболочкой 100 мг, №20 - Днепр (Днепропетровск) (99357) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые оболочкой (1)
197,57
Экономия: -44,28 грн
153,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6), таблетки, покрытые оболочкой (1)
191,35
Экономия: -26,29 грн
165,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
197,50
Экономия: -31,30 грн
166,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
237,60
Экономия: -73,80 грн
163,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
196,45
Экономия: -51,19 грн
145,26 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (1)
205,70
Экономия: -39,50 грн
166,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
156,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
185,50
Экономия: -22,05 грн
163,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
235,20
Экономия: -69,00 грн
166,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
163,60
Экономия: -17,85 грн
145,75 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
215,80
Экономия: -49,60 грн
166,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
159,15 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
191,65
Экономия: -51,71 грн
139,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
200,65
Экономия: -61,49 грн
139,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
184,99
Экономия: -21,54 грн
163,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
198,21
Экономия: -52,46 грн
145,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
195,20
Экономия: -29,00 грн
166,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
193,50
Экономия: -47,75 грн
145,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
185,13
Экономия: -25,21 грн
159,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
187,96
Экономия: -55,67 грн
132,29 грн