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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Запорожье (86307) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (1)
2723,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
2804,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
2825,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (3)
2684,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
2723,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
2684,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: упаковка (1)
2684,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
2804,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
Всего: упаковка (1)
2723,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
2723,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
2723,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
2684,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (2)
2723,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6)
2888,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
2723,07 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (2)
2842,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: упаковка (2)
2684,49 грн