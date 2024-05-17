К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, просп. Героев, 11-Б Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (1) 2723,03 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, просп. Героев, 4-А Всего: упаковка (1) 2804,78 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (3) 2825,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (3) 2684,49 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б Всего: упаковка (1) 2723,03 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 38 Всего: упаковка (1) 2684,49 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 41-А Всего: упаковка (1) 2684,49 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 48 Всего: упаковка (1) 2804,76 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18 Всего: упаковка (1) 2723,08 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Чураивны, 3/2 Всего: упаковка (1) 2723,04 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, просп. Мира, 30-А Всего: упаковка (1) 2825,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3 Всего: упаковка (1) 2723,09 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37 Всего: упаковка (1) 2684,49 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. 23-го Сентября, 11 Всего: упаковка (1) 2825,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Полтава, ул. Небесной Сотни, 61 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (2) 2723,09 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Европейская, 60-А Всего: упаковка (1) 2825,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6) 2888,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 4-А Всего: упаковка (1) 2723,07 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А Всего: упаковка (2) 2842,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А Всего: упаковка (2) 2684,49 грн Забронировать