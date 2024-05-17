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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон, №10 - Запорожье (399145) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (8)
1392,13
Экономия: -132,53 грн
1259,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: флакон (5)
1388,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1392,39
Экономия: -132,79 грн
1259,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
1391,19
Экономия: -131,59 грн
1259,60 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6)
1346,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
1420,94
Экономия: -161,34 грн
1259,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
1582,77
Экономия: -163,38 грн
1419,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1367,38
Экономия: -112,40 грн
1254,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
1394,54
Экономия: -134,94 грн
1259,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1), флакон (7)
1391,46
Экономия: -131,86 грн
1259,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
1608,66
Экономия: -186,94 грн
1421,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (7)
1429,51
Экономия: -156,51 грн
1273,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
1417,33
Экономия: -145,28 грн
1272,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
1443,99
Экономия: -41,51 грн
1402,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
1590,13
Экономия: -168,67 грн
1421,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1), флакон (9)
1400,43
Экономия: -140,83 грн
1259,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
1520,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (7)
1576,13
Экономия: -156,74 грн
1419,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
1558,61
Экономия: -139,22 грн
1419,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
1570,39
Экономия: -151,00 грн
1419,39 грн