Одесса (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
458,11
Экономия при брони: -51,60 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
431,38
Экономия при брони: -35,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
407,20
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
442,06
Экономия при брони: -35,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
450,09
Экономия при брони: -43,46 грн