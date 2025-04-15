Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
407,20
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
409,60
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
409,60
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
406,30
Экономия при брони: -31,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
410,40
Экономия при брони: -35,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
407,20
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
409,90
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
429,50
Экономия при брони: -54,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
410,40
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
406,90
Экономия при брони: -32,20 грн