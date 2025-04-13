Киев (адрес не указан)
Доступно в 372 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
432,60
Экономия при брони: -40,60 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
431,99
Экономия при брони: -39,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
418,37
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
405,78
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
425,36
Экономия при брони: -18,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
427,91
Экономия при брони: -39,15 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн