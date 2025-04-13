Киев
Опатанол® (Opatanol)

Опатанол® (Opatanol)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 372 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
386,99 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
386,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
432,60
Экономия при брони: -40,60 грн
392,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
397,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
378,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
392,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
431,99
Экономия при брони: -39,95 грн
392,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
418,37
Экономия при брони: -18,35 грн
400,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
405,78
Экономия при брони: -12,17 грн
393,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
425,36
Экономия при брони: -18,77 грн
406,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
427,91
Экономия при брони: -39,15 грн
388,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
390,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30
Экономия при брони: -16,30 грн
392,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Опатанол® капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis Pharma
408,30 грн
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