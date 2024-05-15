Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИПРОЧИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие офтальмологические средстваИскусственные заменители слезной жидкости и прочие нейтральные препаратыАртелак®Цены в аптеках

Артелак® капли глазные, раствор 3,2 мг/мл флакон с капельницей 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (86140) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
176,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
196,66
Экономия: -21,30 грн
175,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
176,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
190,99
Экономия: -19,60 грн
171,39 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
195,63
Экономия: -21,15 грн
174,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
176,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
176,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
201,45
Экономия: -32,75 грн
168,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
163,28 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
202,50
Экономия: -34,30 грн
168,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
196,51
Экономия: -16,90 грн
179,61 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
195,88
Экономия: -16,27 грн
179,61 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
176,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
160,34 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
193,63
Экономия: -19,15 грн
174,48 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
196,35
Экономия: -28,21 грн
168,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
176,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
194,32
Экономия: -19,78 грн
174,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
176,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
200,88
Экономия: -38,20 грн
162,68 грн