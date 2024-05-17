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Атенолол-Астрафарм таблетки 50 мг блистер, №20 - Одесса (86074) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
39,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
32,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
33,89
Экономия: -0,99 грн
32,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
37,26
Экономия: -7,82 грн
29,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
39,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
35,44
Экономия: -6,36 грн
29,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
43,09
Экономия: -5,69 грн
37,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
16,95 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
36,02
Экономия: -6,03 грн
29,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
36,00
Экономия: -6,06 грн
29,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
38,16
Экономия: -2,42 грн
35,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4), блистер (1)
35,08
Экономия: -1,08 грн
34,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (10)
31,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (4)
37,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
36,36
Экономия: -6,65 грн
29,71 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
35,80
Экономия: -2,20 грн
33,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
34,88
Экономия: -5,83 грн
29,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (8)
28,11 грн