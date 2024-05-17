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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №30 - Одесса (86011) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки (20)
194,41
Экономия: -5,70 грн
188,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: таблетки (10)
205,94
Экономия: -14,00 грн
191,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
208,18
Экономия: -16,24 грн
191,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
194,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
194,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), блистер (2)
213,87
Экономия: -21,14 грн
192,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
194,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
194,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: таблетки (10)
220,99
Экономия: -28,77 грн
192,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -8,64 грн
192,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
195,13
Экономия: -21,47 грн
173,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
206,40
Экономия: -16,83 грн
189,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
194,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: таблетки (20)
187,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
196,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
194,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
205,47
Экономия: -12,83 грн
192,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
208,41
Экономия: -18,84 грн
189,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
202,99
Экономия: -20,52 грн
182,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
194,30 грн