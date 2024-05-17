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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №30 - Львов (86011) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
225,47
Экономия: -30,42 грн
195,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (20)
207,01
Экономия: -17,61 грн
189,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -29,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
193,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (20)
201,68
Экономия: -12,14 грн
189,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
193,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -25,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -66,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -85,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
193,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
256,99
Экономия: -74,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -64,56 грн
182,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: таблетки (10)
205,32
Экономия: -30,06 грн
175,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
256,99
Экономия: -74,56 грн
182,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
193,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
193,60 грн