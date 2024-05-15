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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (86011) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
213,18
Экономия: -20,76 грн
192,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
215,20
Экономия: -22,78 грн
192,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
221,49
Экономия: -28,60 грн
192,89 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
224,80
Экономия: -40,40 грн
184,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
232,40
Экономия: -48,00 грн
184,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
208,33
Экономия: -21,42 грн
186,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
189,69 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (2)
217,72
Экономия: -25,27 грн
192,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
233,42
Экономия: -40,85 грн
192,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
194,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
219,30
Экономия: -31,99 грн
187,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
194,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
214,52
Экономия: -15,35 грн
199,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
211,92
Экономия: -19,47 грн
192,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
212,16
Экономия: -22,64 грн
189,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
211,50
Экономия: -21,73 грн
189,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
189,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
194,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
194,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
220,69
Экономия: -34,38 грн
186,31 грн