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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №90 - Запорожье (106128) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
482,40 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
575,00
Экономия: -131,00 грн
444,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (4)
551,72
Экономия: -108,83 грн
442,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
523,61
Экономия: -49,94 грн
473,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (54)
431,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
537,99
Экономия: -82,54 грн
455,45 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
482,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
482,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
509,99
Экономия: -54,54 грн
455,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
528,18
Экономия: -47,55 грн
480,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
482,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (36)
532,12
Экономия: -58,98 грн
473,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (36)
513,74
Экономия: -86,98 грн
426,76 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
482,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (2)
557,14
Экономия: -83,53 грн
473,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
510,52
Экономия: -52,32 грн
458,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (3)
570,99
Экономия: -97,40 грн
473,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки (54)
536,45
Экономия: -62,86 грн
473,59 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
525,00
Экономия: -81,00 грн
444,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: таблетки (72)
554,40
Экономия: -89,66 грн
464,74 грн