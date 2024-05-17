Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинБетагисЦены в аптеках

Бетагис таблетки 16 мг блистер, №90 - Одесса (106128) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
407,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки (54)
494,50
Экономия: -23,62 грн
470,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
407,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
407,47 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: таблетки (72)
437,20 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
522,14
Экономия: -54,40 грн
467,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
524,94
Экономия: -73,41 грн
451,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), блистер (4)
510,23
Экономия: -42,36 грн
467,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
444,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
432,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
520,15
Экономия: -38,99 грн
481,16 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), блистер (4)
538,20
Экономия: -78,10 грн
460,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
498,25
Экономия: -28,25 грн
470,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
407,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
473,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: таблетки (18)
532,99
Экономия: -77,54 грн
455,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
498,34
Экономия: -26,69 грн
471,65 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
478,41
Экономия: -51,45 грн
426,96 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
518,99
Экономия: -63,54 грн
455,45 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
473,50 грн