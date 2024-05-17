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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №90 - Львов (106128) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
482,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
446,21 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (36)
494,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
482,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
482,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (4)
407,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -123,54 грн
455,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
482,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (72)
501,05
Экономия: -27,91 грн
473,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (4)
585,70
Экономия: -124,60 грн
461,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: таблетки (36)
536,06
Экономия: -109,03 грн
427,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
482,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (54)
574,99
Экономия: -119,54 грн
455,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
537,99
Экономия: -82,54 грн
455,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
601,99
Экономия: -146,54 грн
455,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
446,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
510,99
Экономия: -55,54 грн
455,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
482,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: таблетки (72)
584,99
Экономия: -129,54 грн
455,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (54)
519,10
Экономия: -91,43 грн
427,67 грн