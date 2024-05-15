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Бетагис таблетки 16 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (106128) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
551,81
Экономия: -70,80 грн
481,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
525,25
Экономия: -66,75 грн
458,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
549,22
Экономия: -68,58 грн
480,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
534,99
Экономия: -79,51 грн
455,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
523,68
Экономия: -54,32 грн
469,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
431,94 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (1)
530,64
Экономия: -50,07 грн
480,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (2)
575,81
Экономия: -95,23 грн
480,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
482,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки (72)
548,26
Экономия: -78,90 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
446,21 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
499,60
Экономия: -39,50 грн
460,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
545,64
Экономия: -72,05 грн
473,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки (72)
531,30
Экономия: -58,16 грн
473,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (4)
527,42
Экономия: -46,81 грн
480,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
533,32
Экономия: -61,28 грн
472,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
446,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (4)
524,20
Экономия: -57,59 грн
466,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
473,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
557,50
Экономия: -84,36 грн
473,14 грн