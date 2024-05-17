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Амприл® таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (85707) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
356,26
Экономия: -44,39 грн
311,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
332,89
Экономия: -21,39 грн
311,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
297,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
352,99
Экономия: -54,93 грн
298,06 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
357,00
Экономия: -46,80 грн
310,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
317,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
315,99
Экономия: -17,93 грн
298,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
332,60
Экономия: -37,59 грн
295,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (2)
311,85 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (20)
321,03
Экономия: -12,02 грн
309,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
335,30
Экономия: -32,00 грн
303,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
319,27
Экономия: -16,27 грн
303,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
364,72
Экономия: -53,34 грн
311,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
317,90 грн