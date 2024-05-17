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Амприл® таблетки 1,25 мг блистер, №30 - Запорожье (85691) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
184,06
Экономия: -18,06 грн
166,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
183,62
Экономия: -21,49 грн
162,13 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: таблетки (20)
147,35 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
207,00
Экономия: -40,50 грн
166,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: таблетки (20)
173,58
Экономия: -11,12 грн
162,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: таблетки (20)
169,82
Экономия: -9,72 грн
160,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
164,71 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: таблетки (20)
195,00
Экономия: -25,20 грн
169,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (1)
176,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
174,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
174,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
174,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
174,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
174,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
174,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
174,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
174,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
174,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (3)
156,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
174,10 грн