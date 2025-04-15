Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2152,60
Экономия при брони: -226,00 грн
1926,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1676,32
Экономия при брони: -135,04 грн
1541,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1756,98
Экономия при брони: -23,04 грн
1733,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2207,20
Экономия при брони: -280,60 грн
1926,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
816,08
Экономия при брони: -45,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1966,80
Экономия при брони: -40,20 грн
1926,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2060,50
Экономия при брони: -133,90 грн
1926,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн