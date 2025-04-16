Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2257,52
Экономия при брони: -122,95 грн
2134,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1774,58
Экономия при брони: -107,18 грн
1667,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2265,67
Экономия при брони: -167,23 грн
2098,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2260,53
Экономия при брони: -127,98 грн
2132,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2245,03
Экономия при брони: -114,81 грн
2130,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2291,07
Экономия при брони: -105,33 грн
2185,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2209,48
Экономия при брони: -103,31 грн
2106,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2110,60
Экономия при брони: -105,20 грн
2005,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн