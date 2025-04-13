Харьков (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
650,68
Экономия при брони: -20,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1931,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2132,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 23 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1910,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2107,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2279,89
Экономия при брони: -117,27 грн
2162,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2276,17
Экономия при брони: -126,41 грн
2149,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2085,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 23 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2081,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2086,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2074,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2144,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1679,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2086,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2088,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2073,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2035,20 грн