Днепр (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2150,00
Экономия при брони: -203,10 грн
1946,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1094,73
Экономия при брони: -41,30 грн
1053,43 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2175,41
Экономия при брони: -69,70 грн
2105,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2215,84
Экономия при брони: -102,90 грн
2112,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1588,98
Экономия при брони: -92,73 грн
1496,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
1609,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2123,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2294,70
Экономия при брони: -154,71 грн
2139,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Блицеф порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №10
AAR Pharma FZ LLC
2179,57
Экономия при брони: -125,12 грн
2054,45 грн