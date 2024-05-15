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Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер коробка картонная, №60 - Днепр (Днепропетровск) (165656) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
2886,42
Экономия: -298,74 грн
2587,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
2816,59
Экономия: -220,99 грн
2595,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
2595,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
2528,99
Экономия: -72,96 грн
2456,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
2746,55
Экономия: -244,69 грн
2501,86 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
2820,30
Экономия: -224,71 грн
2595,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2595,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2595,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
2888,53
Экономия: -386,67 грн
2501,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2595,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
2684,77
Экономия: -176,27 грн
2508,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
2768,57
Экономия: -172,97 грн
2595,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
2791,54
Экономия: -279,96 грн
2511,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2595,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2595,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: блистер (3)
2441,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
2741,04
Экономия: -269,41 грн
2471,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
2870,33
Экономия: -601,34 грн
2268,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2595,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
2753,02
Экономия: -322,72 грн
2430,30 грн