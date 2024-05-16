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Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер коробка картонная, №28 - Львов (85314) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
1839,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1794,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
2023,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
2023,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1809,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2023,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2023,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
2023,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2023,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1794,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
1945,99
Экономия: -39,54 грн
1906,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
1950,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
2023,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2023,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
2023,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
2023,00 грн