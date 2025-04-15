Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
406,33
Экономия при брони: -26,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
398,24
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,16
Экономия при брони: -53,16 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,94
Экономия при брони: -34,94 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
395,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
396,25
Экономия при брони: -15,14 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
374,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
396,90
Экономия при брони: -45,37 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
399,34
Экономия при брони: -37,25 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
397,21
Экономия при брони: -35,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
409,58
Экономия при брони: -30,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
423,65
Экономия при брони: -19,37 грн