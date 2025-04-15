Киев
Брексин® (Brexin)

Брексин® (Brexin)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
406,33
Экономия при брони: -26,33 грн
380,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
378,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
398,24
Экономия при брони: -19,57 грн
378,67 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
328,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,60
Экономия при брони: -9,00 грн
373,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,16
Экономия при брони: -53,16 грн
335,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,94
Экономия при брони: -34,94 грн
354,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
395,50
Экономия при брони: -21,90 грн
373,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
396,25
Экономия при брони: -15,14 грн
381,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
374,50
Экономия при брони: -0,90 грн
373,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
338,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
396,90
Экономия при брони: -45,37 грн
351,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
399,34
Экономия при брони: -37,25 грн
362,09 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
397,21
Экономия при брони: -35,12 грн
362,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
409,58
Экономия при брони: -30,79 грн
378,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
423,65
Экономия при брони: -19,37 грн
404,28 грн
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