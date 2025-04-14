Одесса (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
389,33
Экономия при брони: -28,39 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
416,29
Экономия при брони: -46,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,00
Экономия при брони: -24,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
401,41
Экономия при брони: -31,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
384,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
401,54
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
392,27
Экономия при брони: -38,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
392,56
Экономия при брони: -22,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa