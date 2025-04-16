Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
395,87
Экономия при брони: -34,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
393,10
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
403,99
Экономия при брони: -24,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
386,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
416,29
Экономия при брони: -45,02 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
385,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
387,20
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
409,57
Экономия при брони: -58,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
392,48
Экономия при брони: -41,23 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
379,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa