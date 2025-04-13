Киев (адрес не указан)
Доступно в 624 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
386,50
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,20
Экономия при брони: -14,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,02
Экономия при брони: -28,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
408,75
Экономия при брони: -35,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
387,10
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa