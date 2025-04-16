Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,21
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
412,85
Экономия при брони: -21,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
421,46
Экономия при брони: -56,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
421,98
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
421,53
Экономия при брони: -20,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
383,20
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
394,59
Экономия при брони: -33,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
392,06
Экономия при брони: -30,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
388,50
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
393,52
Экономия при брони: -31,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa