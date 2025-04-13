Харьков (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
389,84
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
401,60
Экономия при брони: -24,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
380,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
396,80
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
411,71
Экономия при брони: -42,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
399,69
Экономия при брони: -38,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
399,64
Экономия при брони: -38,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
412,45
Экономия при брони: -43,60 грн