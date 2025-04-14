Днепр (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
410,77
Экономия при брони: -29,56 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
411,07
Экономия при брони: -29,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
384,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
381,40
Экономия при брони: -15,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
408,20
Экономия при брони: -44,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
395,12
Экономия при брони: -33,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
385,10
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,25
Экономия при брони: -44,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
410,86
Экономия при брони: -49,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
394,64
Экономия при брони: -21,72 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 58 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
404,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
406,90
Экономия при брони: -35,62 грн