Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
394,55
Экономия при брони: -11,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
387,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
409,21
Экономия при брони: -40,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
382,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
403,54
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
389,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
391,36
Экономия при брони: -49,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
390,70
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
402,29
Экономия при брони: -41,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
410,82
Экономия при брони: -37,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
386,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
389,29
Экономия при брони: -49,58 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Брексин® таблетки 20 мг блистер №10
Amaxa
384,10
Экономия при брони: -3,70 грн