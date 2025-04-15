Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
369,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1050,00
Экономия при брони: -170,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
351,00
Экономия при брони: -44,10 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1040,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
364,66
Экономия при брони: -45,77 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1081,39
Экономия при брони: -103,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
383,42
Экономия при брони: -48,92 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1141,88
Экономия при брони: -162,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,30
Экономия при брони: -53,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1226,50
Экономия при брони: -204,50 грн
1022,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
351,00
Экономия при брони: -44,10 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1040,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
351,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1040,00
Экономия при брони: -115,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -53,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1226,50
Экономия при брони: -204,50 грн
1022,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
353,83
Экономия при брони: -13,81 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1075,98
Экономия при брони: -46,81 грн
1029,17 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -61,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
350,43
Экономия при брони: -43,83 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
359,85
Экономия при брони: -40,89 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1178,46
Экономия при брони: -223,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
363,43
Экономия при брони: -40,59 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1160,66
Экономия при брони: -183,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
343,69
Экономия при брони: -15,87 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1142,76
Экономия при брони: -186,96 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1110,00
Экономия при брони: -153,00 грн