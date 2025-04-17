Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
370,39
Экономия при брони: -53,43 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1067,10
Экономия при брони: -87,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,30
Экономия при брони: -44,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -119,90 грн
1048,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
401,99
Экономия при брони: -85,10 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1084,52
Экономия при брони: -125,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
400,20
Экономия при брони: -40,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1226,50
Экономия при брони: -178,30 грн
1048,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1008,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1025,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
399,80
Экономия при брони: -40,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
934,48
Экономия при брони: -95,92 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -52,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
700,86
Экономия при брони: -71,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
367,55
Экономия при брони: -51,46 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1077,18
Экономия при брони: -97,49 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
373,78
Экономия при брони: -56,89 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1086,05
Экономия при брони: -167,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
412,20
Экономия при брони: -52,70 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -119,90 грн
1048,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
352,46
Экономия при брони: -32,37 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1029,30
Экономия при брони: -110,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
366,94
Экономия при брони: -46,85 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1066,18
Экономия при брони: -147,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
411,80
Экономия при брони: -52,30 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1146,90
Экономия при брони: -98,70 грн
1048,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
403,01
Экономия при брони: -64,32 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1108,61
Экономия при брони: -115,22 грн