Эссенциале® форте Н (Essentiale® forte N)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
423,70
Экономия при брони: -13,77 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1105,95
Экономия при брони: -162,11 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -52,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -178,10 грн
1025,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
369,92
Экономия при брони: -49,36 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1096,99
Экономия при брони: -62,19 грн
1034,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1008,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,20
Экономия при брони: -52,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1203,70
Экономия при брони: -178,10 грн
1025,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
370,16
Экономия при брони: -49,43 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1097,72
Экономия при брони: -108,74 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
384,26
Экономия при брони: -63,53 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1195,49
Экономия при брони: -206,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,30
Экономия при брони: -52,90 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1169,20
Экономия при брони: -143,60 грн
1025,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека бам
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
404,30
Экономия при брони: -52,90 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
917,52
Экономия при брони: -97,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
412,20
Экономия при брони: -60,80 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1168,10
Экономия при брони: -142,50 грн
1025,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
382,82
Экономия при брони: -65,90 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1137,84
Экономия при брони: -190,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
Аптека24
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1025,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №30
Sanofi
370,52
Экономия при брони: -53,53 грн
Эссенциале® форте Н капсулы 300 мг №100
Sanofi
1097,82
Экономия при брони: -160,36 грн